В Вильнюсе судят члена белорусской оппозиционной партии: подозревают в выпаде против посольства

Вильнюсские прокуроры привлекли его к уголовной ответственности за то, что 20 апреля, в 00.05 ч., он бросил в здание белорусского посольства на ул. Миндауго в Вильнюсе самодельную свечку с горючей смесью.

"В Беларуси меня хотели закрыть в психиатрическую клинику за мою политическую деятельность", – сказал он.

Мужчина заверил, что является членом белорусской оппозиционной социал-демократической партии "Народная Грамада", а также координатор инициативной группы на президентских выборах, поэтому за свою деятельность он столкнулся с расправой на родине – его преследовали в уголовном порядке, но суд освободил его от наказания, признав неподсудным. Между тем литовские врачи, которые провели экспертизу, диагноз не подтвердили.

"Я - беженец, в Беларуси меня преследуют за политические взгляды, – сказал в среду в Вильнюсском участковом суде судье Дарюсу Лаукайтису обвиняемый. – Мой белорусский паспорт недействителен, мне сказали, что я лишен гражданства, сейчас у меня есть постоянный вид на жительство в Литве ".

"Не признаю, как могу признать то, чего не делал", – сказал он судье. Однако показания он пока не давал, сказал, что даст их после того, как его доставят в зал заседания (пока он участвует на заседаниях удаленно). Он сказал, что не хочет, чтобы его свидетельства услышали работники колонии.

Бяляй утверждает, что свечу с горючей смесью не бросал, но отмечает, что с единомышленниками каждый вечер приходил к белорусскому посольству и зажигал свечи.

Между тем адвокат Бяляя Виктор Фирсов считает, что его подзащитному предъявлены неправильные обвинения – ущерб не был установлен, значит, его должны судить только за попытку порчи чужого имущества опасным для общества способом.

"Мы обращались в посольство, но они отказались сотрудничать, думаю, это обстоятельство на руку обвиняемому, ему не придется возмещать материальный ущерб, но преступление было совершено", – заметил прокурор.

Правда, он признал, что само посольство иск не предъявляло и с литовской правоохраной сотрудничать отказалось.

Бяляя также обвиняют в оказании сопротивления двоим работникам колонии и попытке бежать.

По словам прокурора, 23 апреля в полночь Бяляя из колонии на скорой привезли в Республиканскую вильнюсскую университетскую больницу и поместили в одноместную палату. Палату охраняли два работника колонии. Около 2 ч. ночи задержанный захотел в туалет, а когда вышел - ударил одного охранника локтем в живот и пытался бежать, но был задержан. Охранники применили слезоточивый газ и боевые приемы.

Бяляй и это отрицает, он утверждает, что сотрудники тюрьмы хотят с ним расправиться. И не только они, но и те, которые работают в Вильнюсской тюрьме. Он утверждает, что в колонии неоднократно подвергался физическому насилию, даже покушались на его жизнь.

Бяляй неоднократно объявлял в колонии голодовку. Он заявляет, что работники колонии клевещут на него и требовал проверить их на полиграфе.