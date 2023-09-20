В Вильнюсе стартовал форум наук о жизни Life Sciences Baltics

"Литовские науки о жизни давно пересекли границы государства – бизнес и наука создают глобальные решения, которые меняют жизнь не только литовцев, но и людей во всем мире. Это один из самых инновационных секторов Литвы, поэтому мы можем по праву гордиться его достижениями и партнерствами. Они превращаются не только в передовые открытия, которые спасают жизни, но и способствуют развитию экономики всей страны", - сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте на открытии форума Life Sciences Baltics.

По оценкам, на долю сектора наук о жизни в настоящее время приходится около 3 проц. валового внутреннего продукта, а компании, работающие в этой сфере, являются лидерами в Литве по созданию и внедрению инноваций.