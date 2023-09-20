В Вильнюсе стартовал форум наук о жизни Life Sciences Baltics

"Литовские науки о жизни давно пересекли границы государства – бизнес и наука создают глобальные решения, которые меняют жизнь не только литовцев, но и людей во всем мире. Это один из самых инновационных секторов Литвы, поэтому мы можем по праву гордиться его достижениями и партнерствами. Они превращаются не только в передовые открытия, которые спасают жизни, но и способствуют развитию экономики всей страны", - сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте на открытии форума Life Sciences Baltics.
По оценкам, на долю сектора наук о жизни в настоящее время приходится около 3 проц. валового внутреннего продукта, а компании, работающие в этой сфере, являются лидерами в Литве по созданию и внедрению инноваций.
Аналитики Агентства инноваций также отмечают, что в последние годы особенно активно развивается биотехнологический, научно-исследовательский и прикладной бизнес. В 2021 году количество таких компаний увеличилось на 41 проц. по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, в 2018-2022 гг. объем продукции, реализуемой отраслью, увеличивался в среднем на 30 проц. каждый год, а 90 проц. продаж были направлены на зарубежные рынки.
"В Литве созданы чрезвычайно хорошие условия для развития бизнеса в области наук о жизни. Большинство компаний в этом секторе небольшие или очень маленькие, поэтому цель Агентства инноваций – помочь этим компаниям успешно расширяться. Мы предлагаем использовать различные источники роста – от финансовых инвестиций, обеспечения благоприятной деловой и нормативной среды до возможности представить свою продукцию или услуги потенциальным зарубежным партнерам", – говорит Директор департамента прорыва Агентства инноваций Паулюс Петраускас.
По его словам, сильными сторонами литовского сектора являются компетенции в области молекулярной биологии, биофизики, генетики, биомедицины и энзимологии. Кроме того, по его словам, Литва уникальна еще и огромными возможностями синергии между науками о жизни и другими секторами.
"Лазерные компании с многолетними традициями уже давно применяют свои технологии в сфере медицины. В последнее время мы видим, что инновациям в секторе наук о жизни также способствует быстро развивающийся сектор информационных технологий – созданные им инновации, такие как искусственный интеллект или обработка больших данных, успешно интегрируются в сектор наук о жизни", - говорит П. Петраускас.
В мероприятии Life Sciences Baltics, которое проходит в Вильнюсе 20-21 сентября, участвуют более 750 экспертов и специалистов в области наук о жизни, более 50 международных спикеров, более 60 участников выставки, 6 из которых – национальные павильоны, и 8 международных делегаций. Кроме того, 21 сентября в конкурсе идей стартапов примут участие 10 участников из Литвы, Латвии, Польши, Израиля, Тайваня и других стран.