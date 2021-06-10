В Вильнюсе специалисты по контролю паркингов будут ездить на электросамокатах

"Мы призываем горожан к гармоничному перемещению по городу, просим пересесть на общественный транспорт, велосипеды, самокаты. Хотим сами стать примером такого поведения, поэтому специалисты по контролю паркингов будут ездить на электросамокатах. Начинаем с трех самокатов, затем изучим опыт наших работников и расширим этот принцип - возможно, на самокатах будут ездить и контролеры, которые проверяют билеты у пассажиров общественного транспорта", – сказал представитель компании "Услуги сообщения" Домантас Путримас.
Новые транспортные средства отличаются экономичностью и экологичностью, на них - символика "Услуг сообщения" и Вильнюса.
"Пользоваться самокатом в городе удобно. Кроме того, это не так утомляет. Всегда приятно испробовать что-то новое, а если это позволяет добиться хорошего результата - это еще и вдохновляет", – сказал один из специалистов компании.
Специалисты ежедневно контролируют 15 513 платных мест парковки и 1500 мест, где парковка забронирована.
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