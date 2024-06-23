В Вильнюсе сотрудники Grindа приехали снимать мемориальную доску Шкирпе

Группа активистов встала на защиту памяти полковника. „Пока мы не увидим документ, мы точно никуда не пойдем“, - объяснили полицейским сидевшие у доски активисты.
В. Раджвилас: мы защищаемся от очередного незаконного действия правительства
К активистам, выступающим против снятия мемориальной доски К. Шкирпы, присоединился лидер Партии национального объединения Витаутас Раджвилас, которая повесила мемориальную доску. Он уверял, что планируется защитить мемориальную доску, повешанную без разрешения муниципалитета. „Мы защищаемся от очередного незаконного шага правительства. Эта мемориальная доска формально была повешена незаконно, но произошло это только потому, что городские власти Вильнюса затянули решение на три года. Наше терпение не могло быть безграничным. Сегодня выходной, праздник, и кажется, ее хотят снять без всякого решения. Соответственно, эту мемориальную доску доска будем защищать“, - сказал ELTA В.Раджвилас.
„Когда государство и его общественная жизнь заходят в тупик, такие тупики решаются решительными действиями“, - добавил политик. В.Раджвилас отрицает, что спорная инициатива по установке мемориальной доски К.Шкирпе каким-либо образом связана с предстоящими выборами в Сейм. „Точно нет. Потому что это не случайно – если бы мы были дешевыми политическими спекулянтами, нам было бы очень полезно и уместно сделать это гораздо раньше. Но сознательно задержали, вероятно и упустив возможность получить мандат ЕП, потому что наша цель – почтить и увековечить память достойного человека Литвы“, - сказал В.Раджвилас. Если доска действительно будет снята, партия примет правовые меры для выяснения подобных действий, отметил В.Раджвилас.
В пятницу, накануне годовщины Июньского восстания 1941 года, по инициативе партии „Национальное объединение“ на здании Вильнюсского окружного суда в столице была установлена мемориальная доска, посвященная неоднозначно оцениваемому полковнику К. Шкирпе.
В интервью ELTA в пятницу председатель комиссии исторической памяти Вильнюсского городского самоуправления, член муниципального совета Камиле Шерайте-Гогелене заявила, что памятная доска, посвященная К. Шкирпе, установленная без разрешения, будет снята.
Возмущенная такой инициативой председатель Литовской еврейской общины Фаина Куклянски заявила в субботу, что подобная инициатива „Национального объединения“ разделяет общество. По ее словам, руководство, как Литвы, так и столицы должно принять соответствующие меры.
По словам политика, Комиссия исторической памяти обратилась в Центр исследования геноцида и сопротивления (LGGRTC) по поводу оценки личности К. Шкирпы, но результатов пока не получила. Представленные ранее выводы Комиссии в отношении К. Шкирпы оценивают его важный вклад в противодействие советскому оккупационному режиму, но подчеркивают, что в 1940-1941 гг. его деятельность „содержала также проявления антисемитизма“.