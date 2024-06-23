В Вильнюсе сотрудники Grindа приехали снимать мемориальную доску Шкирпе

„Когда государство и его общественная жизнь заходят в тупик, такие тупики решаются решительными действиями“, - добавил политик. В.Раджвилас отрицает, что спорная инициатива по установке мемориальной доски К.Шкирпе каким-либо образом связана с предстоящими выборами в Сейм. „Точно нет. Потому что это не случайно – если бы мы были дешевыми политическими спекулянтами, нам было бы очень полезно и уместно сделать это гораздо раньше. Но сознательно задержали, вероятно и упустив возможность получить мандат ЕП, потому что наша цель – почтить и увековечить память достойного человека Литвы“, - сказал В.Раджвилас. Если доска действительно будет снята, партия примет правовые меры для выяснения подобных действий, отметил В.Раджвилас.