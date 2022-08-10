Участников ждут испытания - острые перцы 6 видов - от приятно согревающего серрано до самого острого в мире Каролина Рипер (каролинского жнеца).

"Сладко не будет", - сказал организатор состязаний Людас Пранскявичюс и отметил, что в состязаниях могут участвовать только совершеннолетние - надо предъявить документ, удостоверяющий личность, и доказать, что человек не болеет какими-либо болезнями желудка.

Состязания в Вильнюсе проведут уже в 4-й раз. Их проводит магазин Пранскявичюса Aštriai aštru. Мужчина сказал, что многие участники и представить себе не могут, что их ждет.

"Люди думают, что едят острую пищу, наслаждаясь популярными у нас халапеньо, который относится к одним из самых нежгучих видов. Такой перец мы даже не привозим на состязание, это для детей", – сказал он.

"Каждого желающего принять участие в состязаниях, приглашаю сначала испробовать свои силы в нашем магазине, на рынке Галес. Там во время дегустации можно понять, какой вкус будет пределом для вас, и как организм реагирует на острый перец разных видов", - продолжил организатор.

Состязания начнутся 10 августа, в 19:00 ч. на рынке Тимо, в Вильнюсе.