aA
В субботу в Вильнюсе состоялся традиционный забег "Дорогой жизни и смерти" в память о погибших в 1991 году за свободу Литвы.
В Вильнюсе состоялся забег "Дорогой жизни и смерти"
© ELTA / Dainius Labutis

Старт, как обычно был дан около Антакальнисского кладбища, где похоронены защитники Родины, финиш – у Вильнюсской телебашни.

6000 участников, преодолевших это расстояние, получили памятные медали. В этом году забег состоялся в 31 раз.

В прошлом году в забеге участвовали 4000 человек. Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в 2022 году число участников было в два раза меньше, чем в 2020 году. В 2021 году забег не состоялся.

Статьи по теме:
В традиционном забеге "Дорогой жизни и смерти" участвовали и дипломаты  (2)

Этот забег проводят с 1992 года. Трасса от Антакальнисского кладбища до телебашни составляет 9 км.

Участники забега отдают дань памяти жертвам 13 января 1991 года. Во время штурма Вильнюсской телебашни и здания ЛРТ советскими военными погибли 14 жителей Литвы, больше 1000 получили разные травмы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литве есть работодатели, позволяющие работникам отдыхать, сколько они хотят

Брать отпуск, сколько пожелаете. Это не мечта, а...

Жители Литвы оказались в конце печального списка – значительно отстают от европейцев

Еще одна печальная статистика. Литовцы – один из самых...

Ландсбергис: свободный мир не понимает, что Россиян напала на всех

Экс-председатель Верховного Совета-Восстановительного...

Литовские пенсионеры боятся, что не смогут управлять автомобилями

Пенсионеры в Литве обеспокоены в связи с новым...

Ландсбергис: Путин за переговоры, потому что проигрывает

Как утверждает министр иностранных дел Габриэлюс...