В Вильнюсе состоялся забег "Дорогой жизни и смерти"

Старт, как обычно был дан около Антакальнисского кладбища, где похоронены защитники Родины, финиш – у Вильнюсской телебашни.
6000 участников, преодолевших это расстояние, получили памятные медали. В этом году забег состоялся в 31 раз.
В прошлом году в забеге участвовали 4000 человек. Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в 2022 году число участников было в два раза меньше, чем в 2020 году. В 2021 году забег не состоялся.
Этот забег проводят с 1992 года. Трасса от Антакальнисского кладбища до телебашни составляет 9 км.
Участники забега отдают дань памяти жертвам 13 января 1991 года. Во время штурма Вильнюсской телебашни и здания ЛРТ советскими военными погибли 14 жителей Литвы, больше 1000 получили разные травмы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Nusižiūrėjo butą Vilniuje, bet nežinojo, kas už to slepiasi: kada namų pirkimas virsta negailestinga loterija ekspertai dalinasi reikšminga informacija apie paskolas ir būsto draudimą
TOP новостей
В Литве есть работодатели, позволяющие работникам отдыхать, сколько они хотят
Брать отпуск, сколько пожелаете. Это не мечта, а...
Жители Литвы оказались в конце печального списка – значительно отстают от европейцев
Еще одна печальная статистика. Литовцы – один из самых...
Ландсбергис: свободный мир не понимает, что Россиян напала на всех
Экс-председатель Верховного Совета-Восстановительного...
Литовские пенсионеры боятся, что не смогут управлять автомобилями
Пенсионеры в Литве обеспокоены в связи с новым...
Ландсбергис: Путин за переговоры, потому что проигрывает
Как утверждает министр иностранных дел Габриэлюс...