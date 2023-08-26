26 августа 2023 г. 08:32

В Вильнюсе состоялся юбилейный Le Dîner en Blanc

 
ru.DELFI.lt
Vakarienės baltai dalyviai
Vakarienės baltai dalyviai
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В пятницу вечером в столице Литвы в 10-ый раз состоялся элегантный "Ужин в белом" (Le Dîner en Blanc). По традиции люди в белом со столиками, украшениями, стульями, едой и посудой собрались в месте, которое не раскрывали до последнего момента.

"В нашем кругу есть опытный организатор мероприятий Мантас Казлаускас, который позаботился обо всех деталях, поэтому мы приносим только хорошее настроение и наслаждаемся вечером", – раскрыла секрет подготовки к этому мероприятию глава компании Humanfirst Эгле Литвинайте.

"Ужин в белом" (Le Dîner en Blanc) в Вильнюсе уже проходил в разных местах - на проспекте Гедиминаса, на Ратушной и Кафедральной площадях. На этот раз мероприятие вернулось на Ратушную площадь.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии