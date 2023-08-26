В Вильнюсе состоялся юбилейный Le Dîner en Blanc

В пятницу вечером в столице Литвы в 10-ый раз состоялся элегантный "Ужин в белом" (Le Dîner en Blanc). По традиции люди в белом со столиками, украшениями, стульями, едой и посудой собрались в месте, которое не раскрывали до последнего момента.