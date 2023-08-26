В Вильнюсе состоялся юбилейный Le Dîner en Blanc

"В нашем кругу есть опытный организатор мероприятий Мантас Казлаускас, который позаботился обо всех деталях, поэтому мы приносим только хорошее настроение и наслаждаемся вечером", – раскрыла секрет подготовки к этому мероприятию глава компании Humanfirst Эгле Литвинайте.
"Ужин в белом" (Le Dîner en Blanc) в Вильнюсе уже проходил в разных местах - на проспекте Гедиминаса, на Ратушной и Кафедральной площадях. На этот раз мероприятие вернулось на Ратушную площадь.
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