2024.06.19 12:43

В Вильнюсе состоялся вечер тихого чтения

 
ru.DELFI.lt
Tylusis skaitymo vakarėlis
Tylusis skaitymo vakarėlis
ФОТО: Kristinos Petrikonytės nuotr. | Organizatorių nuotr.

В вильнюсском Бернардинском саду во вторник вечером собрались люди с книгами – там прошел первый вечер тихого чтения. Его участники тихо читали книги, а потом, во время перерыва, обсуждали их.

„Есть немного мест, где взрослые люди могут собираться вместе и читать. У моих детей в школе есть урок книжного монолога, на нем они читают. Взрослым приходиться находить время для чтения в календаре забот, работ и социальных обязательств, – сказала одна из организаторов вечера создатель группы Pasiskaitymai Моника Скаржаускайте, – Мои любимые детские воспоминания - мама, я, папа и брат читаем в ожидании заказа в кафе или, загорая на пляже. Хотелось бы повторить это совместное пребывание с книгой на таких мероприятиях“.

Правда, вечер не прошел в абсолютной тишине – чтение и общение сопровождались музыкальным фоном.

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