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В субботу, 9 апреля, вильнюсцы сажали деревья и кусты на проспекте Саванорю от Соловьиного сквера в сторону украинского посольства и в сторону кольца на проспекте Саванорю.
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