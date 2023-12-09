В Вильнюсе состоялся рождественский забег

В забеге участвовали тысячи бегунов в костюмах дедов морозов, эльфов, оленей, некоторые были украшены елочными гирляндами.
Все, кто пришел к финишу, получили памятные медали.
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9 декабря в Вильнюсе состоялся 48-й рождественский забег. Первые бегуны вышли на старт в 15 часов на площади им. В.Кудирки. Бегуны в костюмах могли выбирать дистанции 12, 6 или 3 км, для детей был организован забег гномов.
В забеге участвовали тысячи бегунов в костюмах дедов морозов, эльфов, оленей, некоторые были украшены елочными гирляндами.
Все, кто пришел к финишу, получили памятные медали.