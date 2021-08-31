Во вторник в полдень около памятника состоялся пикет. Соцдемы утверждают, что судьбу памятника должны решать не несколько политических групп, а эксперты и вильнюсцы".

"Вильнюсские власти призовут не принимать поспешные решения, сначала спросить мнение у экспертов в сфере культурного наследия, историков и учесть мнению жителей столицы", – сказано в сообщении.

На удаленном заседании совета оценки культурного наследия 24 августа было решено вычеркнуть памятник писателю Пятрасу Цвирке из списка охраняемых объектов культурного наследия.

У соцдемов озабоченность вызвали заявления консерватора, вице-мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса о том, что власти не намерены дискутировать с обществом, а на ближайшем заседании горсовета будет принята резолюция по вопросу сноса памятника.

"Тот факт, что памятник больше не находится под защитой, никак не обязывает муниципалитет принимать поспешные и односторонние решения в связи с дальнейшей судьбой памятника, а наилучшее решение - прислушаться к мнению экспертов", - считают организаторы пикета.

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас утверждает, что памятник из сквера уберут в середине сентября и передадут Литовскому национальному музею. Он сказал, что сейчас ждут решения экспертов о сквере, в котором стоит памятник, как его будут приводить в порядок, будет зависеть от того, какие ценные особенности сквера отметит комиссия.

По словам директора Департамента культурного наследия Видмантаса Безараса, главный аргумент экспертов в пользу исключения памятника из списка охраняемых объектов - измененные министром культуры Симонасом Кайрисом в июле критерии оценки ценности, их дополнили пунктом, что в списке таких объектов не могут быть объекты, посвященные людям, участвовавшим в организации репрессий.

До сих пор в критериях был лишь пункт, касающийся глав нацистской Германии и партий СССР. По словам соцдемов, это доказывает, что удаления памятника из списка охраняемых объектов - "политическое действие, инициированное и организованное несколькими правыми партиями и оно не имеет ничего общего с объективной оценкой в сфере культуры, наследия и истории".

"Культура и общественные пространства не должны и не могут быть заложниками политических партий", – сказано в сообщении.

Сторонники упразднения памятника опираются на данные Литовского центра исследования геноцида жителей и сопротивления, который в 2019 г. указал, что писатель и политический деятель Цвирка был пособником оккупантов, что привело к серьезным и губительным для страны и ее жителей последствиям.

Защитники памятника утверждают, что стремление бездумно уничтожать советское наследие ничем не лучше советской цензуры, а литературный талант Цвирки должны оценивать отдельно от политической его деятельности.