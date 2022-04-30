В четверг канцелярия Виленско-Литовской православной епархии сообщила, что ход начнется в субботу в 12.30 у Свято-Духова монастыря (ул. Аушрос Варту, 10) и направится к Пречистенскому кафедральному собору (ул. Майронё, 14), где пройдет молебен за единство Церкви, а также за прекращение братоубийственной брани в Украине.

Ход состоялся 30 апреля, он приурочен к Дню памяти Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия.

Крестный ход проводился на фоне отмечаемого в последнее время раскола литовских православных из-за позиции Церкви в отношении войны в Украине. Митрополит Иннокентий отстранил от служения трех православных священников — Виталия Моцкуса, Гинтараса Юргиса Сунгайлу и Виталиса Даупараса, которые недавно критиковали российское вторжение в Украину и поддержку этих действий со стороны Русской православной церкви.

Часть литовского православного духовенства решила обратиться к Константинопольскому патриарху с просьбой стать частью этой митрополии. Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий отмечает, что Православная Церковь в Литве переживает трудные времена и нуждается в поддержке всех верных.

"Сегодня на нашу Церковь обрушился шквал несправедливых обвинений, ее пытаются дискредитировать и расколоть. К сожалению, зачинщиками этого стали наши братья-священники, которые уже перестали скрывать, что их цель - создание в Литве параллельной церковной структуры в юрисдикции Константинопольского патриархата", - завил митрополит Иннокентий, пригласив всех, кого заботит судьба Православной Церкви в Литве, принять участие в субботнем Крестном ходе.

В сообщении также отмечается, что "для участников торжества будет организовано угощение, также на месте можно будет подписаться под обращением мирян в поддержку Православной Церкви Литвы".

Литовская православная церковь — одна из девяти традиционных религиозных общин Литвы. Она имеет титул митрополии и принадлежит Патриархату Московскому и всея Руси.