aA
25 января – важный день для вильнюсцев и гостей столицы, поскольку город начал праздновать свой 700-летний юбилей. По этому случаю на Кафедральной площади состоялся концерт с участием известных музыкантов. На концерт собралось большое количество зрителей.
Vilnius griausmingai pradėjo švęsti 700-ąjį jubiliejų
Vilnius griausmingai pradėjo švęsti 700-ąjį jubiliejų
© DELFI / Marius Morkevičius

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Было и стало: Вильнюс празднует юбилей и еще один золотой век

"Сейчас Вильнюс переживает очень хороший и красивый...

Эфир Delfi: Вильнюсу исполняется 700 лет, Харьков — от разрушения до восстановления

ФРГ поставит танки Leopard Украине, Вильнюсу сегодня...

Вильнюс отмечает 700-летие: какие мероприятия проходят в столице 25 января

25 января Вильнюс отмечает свой юбилей и вступает в...

Эфир Delfi: "Леопарды" для Украины, Пригожин против Минобороны и 700-летний юбилей Вильнюса

Институт изучения войны один из своих отчетов посвятил...

TOP новостей

Vilnius griausmingai pradėjo švęsti 700-ąjį jubiliejų

В Вильнюсе состоялся концерт по случаю 700-летнего юбилея города

25 января – важный день для вильнюсцев и гостей...

В декабре работодатели выплатили щедрые премии: самые большие зарплаты составили почти 40 000 евро

В декабре несколько десятков литовских компаний...

Vilniaus šviesų festivalis Vilniaus šviesų festivalis Vilniaus šviesų festivalis

ФОТО: открылся Вильнюсский фестиваль света - 5 дней футуризма

По случаю дня рождения столицы Литвы 25 января открылся...

Было и стало: Вильнюс празднует юбилей и еще один золотой век

"Сейчас Вильнюс переживает очень хороший и красивый...

Вильнюс отмечает 700-летие: какие мероприятия проходят в столице 25 января

25 января Вильнюс отмечает свой юбилей и вступает в...