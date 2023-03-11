В Вильнюсе состоялось шествие народников

По словам многолетнего организатора этого шествия Гинтараса Сонгайлы, во время мероприятия обратили внимание на обстоятельства внутренней политики.

"Нынешние правящие проводят политику денационализации. Это показал принятый закон о написании фамилий. Это нарушение Конституции, это унижение литовскости. С учетом происходящего в Украине, эти вопросы не будут яркими во время шествия", – сказал он.

Шествие прошло по устоявшемуся маршруту от Кафедральной площади по проспекту Гедиминаса до Лукишкской площади. Участники шествия скандировали "Литва для литовцев!", "Литва будь свободна", "Один с половиной, два с половиной, хороша Литва без русских, как цветочек цветет всегда".

Также участники шествия выразили поддержку Украине, скандируя: "Слава Украине", "Слава Украине, героям слава!".

Участники шествия пели песни: "Пусть знают большевики" и народную Ant kalno mūrai.

В конце участники шествия исполнили гимн Литвы.

В этом году на шествие принесли лишь один плакат – на нем упоминался Ромуальдас Озолас. Участники шествия несли флаги Литвы и Украины, флаги с Погоней, столбами Гедиминовичей и др.