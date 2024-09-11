2024.09.11 07:05

В Вильнюсе состоялось официальное открытие футбольного стадиона Hanner-VFA

 
Линас Йоцюс
ru.DELFI.lt

10 сентября был особым днем для общины Vilnius Football Academy“ (VFA): в столичном районе Лаздинай, на ул. Букчу был открыт обновленный стадион.

Инвестиции в проект составили почти 2,5 млн. евро.

Основные инвесторы – строительная компания Hanner и Дарвидас Шярнас, бывший футболист и глава Vilnius Football Academy.

На обновленном стадионе используется искусственное покрытие, трибуны, рассчитанные на 300 зрителей, накрыты навесом.

Рядом появилось модульное здание площадью 300 кв. м, в котором находятся раздевалки, душевые, спортзал, административные помещения, кафе.

„Цель Hanner – создать наилучшие условия для талантливой молодежи, чтобы она шла к высотам мастерства, и участвовать в создании успешного будущего литовского футбола. Этот стадион - прекрасный пример того, как можно создать социальную инфраструктуру без помощи государства и муниципалитета“, – сказла председатель правления Hanner Арвидас Авулис.

Инициатор стадиона и глава Vilnius Football Academy Шярнас верит, что эти твердые шаги будут способствовать возрождению футбола в Литве.

„Я бесконечно счастлив, что удалось осуществить цель, я рад, что дети нашей академии и всего Вильнюса, любители и профессионалы смогут наслаждаться прекрасным стадионом в столице“, – сказал Шярнас.

Стадион Hanner-VFA отвечает стандартам стадионов УЕФА I категории, в будущем его можно усовершенствовать до более высокого стандарта, поэтому на нем можно будет проводить и международные состязания.

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