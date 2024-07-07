В Вильнюсе состоялось необычное судебное заседание

Во время заседания в суде не удалось выяснить, когда в квартире появились новые окна. На архивных снимках их нет. Немало вопросов возникло и у жителя дома юриста Эгидиюса Куриса.

„Как-то в Центре реестра появилась запись, что эти помещения стали частными. С 2018 года терраса вдруг стала частью помещений“, – сказал Каплан.

Сначала была приватизирована часть здания, а потом роскошная терраса с колоннами.

„Жители возмущены тем, что помещение присвоил себе один сосед. Это один из самых существенных архитектурных элементов здания“, – возмущался председатель жилтоварищества Эмануэлис Капланас.

Жители дома думали, что в башню нельзя попасть, поскольку она находится в аварийном состоянии. Но потом узнали, что один сосед давно ее приватизировал.

„Там все узаконено, государственные учреждения придерживаются такой позиции, как раньше говорили „все законно“. Или во время скандала с чеками мы узнали новое выражение – все по регламенту. Так и здесь - все по регламенту“, – сказал Курис.

Соседи требуют сделать так, чтобы терраса была доступна всем жителям.

„Это объект культурного наследия, он должен быть доступен всем“, – уверяет Капланас.

Старожилы говорят, что раньше так и было, а сейчас попасть на террасу можно только через квартиру.