В Вильнюсе состоялось необычное судебное заседание

Жители дома думали, что в башню нельзя попасть, поскольку она находится в аварийном состоянии. Но потом узнали, что один сосед давно ее приватизировал.
„Жители возмущены тем, что помещение присвоил себе один сосед. Это один из самых существенных архитектурных элементов здания“, – возмущался председатель жилтоварищества Эмануэлис Капланас.
Сначала была приватизирована часть здания, а потом роскошная терраса с колоннами.
„Как-то в Центре реестра появилась запись, что эти помещения стали частными. С 2018 года терраса вдруг стала частью помещений“, – сказал Каплан.
Во время заседания в суде не удалось выяснить, когда в квартире появились новые окна. На архивных снимках их нет. Немало вопросов возникло и у жителя дома юриста Эгидиюса Куриса.
„Там все узаконено, государственные учреждения придерживаются такой позиции, как раньше говорили „все законно“. Или во время скандала с чеками мы узнали новое выражение – все по регламенту. Так и здесь - все по регламенту“, – сказал Курис.
Соседи требуют сделать так, чтобы терраса была доступна всем жителям.
„Это объект культурного наследия, он должен быть доступен всем“, – уверяет Капланас.
Старожилы говорят, что раньше так и было, а сейчас попасть на террасу можно только через квартиру.
„Я не знаю, когда проход был заблокирован. Видимо, когда купили это помещение, сделали реконструкцию, тогда появились и окна и другой вход. Там такая абракадабра, что не разобрать“, – сказала Люция-Юрате Хутцеон.
Владелец помещения ничего комментировать не хотел. Жители в суде выступили с рядом претензий, законно ли увеличена площадь жилья путем присоединения части подъезда?
„Окружной суд указал, что непонятно, каким способом удалось присоединить эти помещения. Нет никаких документов о наследстве, дарственных, постановлений правительства“, – пояснил Капланас.
„Языковеды узаконили понятие – „прихватизация“. Мне кажется, это именно такой случай“, – сказал Курис.
Жители также подозревают, что эта башня, захваченная одним соседом, была отремонтирована на деньги всех жителей.
„Деньги на ремонт собирали, когда этот человек был председателем жилтоварищества. Тогда никто не знал, что помещение - его собственность“, – сказал Курис.
Суд продолжится в зале заседаний. Ждут ответа госучреждений, которые должны объяснить, законна ли была приватизация помещения.