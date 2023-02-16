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В центре Вильнюса состоялось молодежное шествие по случаю 16 февраля "Путем Литовского государства". Колонна шла от памятника Гедиминасу на Кафедральной площади до кладбища Расу, где покоится прах подписантов Акта от 16 февраля 1918 года.
В Вильнюсе состоялось молодежное шествие по случаю 16 февраля
© DELFI / Jonas Balčiūnas

По дороге колонна останавливалась у Дома подписантов и у памятника Йонасу Басанавичюсу.

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