В Вильнюсе состоялось "факельное" шествие с лозунгами против мигрантов и за "литовскую Литву"

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

По случаю 106 годовщины восстановления Литовского государства в традиционном молодежном "факельном" шествии приняли участие около 1000 человек. Шествие в Старом городе Вильнюса было организовано молодежной организацией Pro patria.

Участники шествия в пятницу вечером собрались у памятника Йонасу Басанавичюсу и шли до Лукишкской площади.

Большая часть участников шествия несла факелы, литовские триколоры, флаги с погоней, плакаты с надписями "Потомки оккупантов не будут решать миграционную политику!", "Стоп массовой миграции!", "Вместе против русского мира!", "Литва не будет подлаживаться под приезжих!" и др.

Участники шествия пели народные песни, скандировал "Литва, Литва". Звучали также слова "Литва - для литовцев".

На Лукишкской площади лидер Pro patria Витаутас Синица сказал, что есть не только геополитические вызовы, но и опасность лишиться своей идентичности из-за больших потоков мигрантов.

"Мы требуем, чтобы Литва ограничила и сама решала, кому в нее приезжать, нужны ли здесь приезжающие. Мы требуем, чтобы от них требовали знания литовского языка, признания нашей истории, государственности, культуры. Мы требуем, чтобы сохранили литовскую Литву", – заявил он.

"Утрата идентичности, культуры, языка, своего дома и статуса хозяина в своем государстве - не менее серьезная угроза, если мы ей поддадимся и лишимся этого статуса, то государство лишится смысла", – прибавил Синица.

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