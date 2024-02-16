В Вильнюсе состоялось "факельное" шествие народников

Участники шествия в пятницу вечером собрались у памятника Йонасу Басанавичюсу и шли до Лукишкской площади.

Большая часть участников шествия несла факелы, литовские триколоры, флаги с погоней, плакаты с надписями "Потомки оккупантов не будут решать миграционную политику!", "Стоп массовой миграции!", "Вместе против русского мира!", "Литва не будет подлаживаться под приезжих!" и др.

Участники шествия пели народные песни, скандировал "Литва, Литва". Звучали также слова "Литва - для литовцев".

На Лукишкской площади лидер Pro patria Витаутас Синица сказал, что есть не только геополитические вызовы, но и опасность лишиться своей идентичности из-за больших потоков мигрантов.

"Мы требуем, чтобы Литва ограничила и сама решала, кому в нее приезжать, нужны ли здесь приезжающие. Мы требуем, чтобы от них требовали знания литовского языка, признания нашей истории, государственности, культуры. Мы требуем, чтобы сохранили литовскую Литву", – заявил он.