В Вильнюсе состоялись состязания собак-брахицефалов

"Мы хотим воспользоваться случаем и сплотить владельцев собак-брахицефалов, чтобы обратить их внимание на ответственный уход за этими животными, делиться опытом", – сказала основательница DogSpotas Индре Алексине.
Во время мероприятия можно было получить консультацию профессионалов по разным вопросам.
Компания DogSpotas не только работает с бездомными животными, но и занимается просвещением общества, объединяет общину владельцев собак.
DogSpotas - организация, занимающаяся оказанием помощи собакам-брахицефалам и другим пострадавшим собакам, которые из-за болезней, инвалидности, травм или по иным причинам были брошены хозяевами и оказались на улице или в санитарной службе.