В Вильнюсе состоялись состязания собак-брахицефалов

Хозяева с более чем сотней собак-брахицефалов приняли участие в состязаниях. Забеги проводились в разных возрастных группах и весовых категориях. Свою скорость демонстрировали мопсы, французские бульдоги, английские бульдоги, грифоны, метисы этих пород и другие брахицефалы. Все они состязались на дистанции 50 м. Так волонтеры организации DogSpotas приглашали отметить десятилетие своей деятельности и обратить внимание на ответственный выбор домашнего питомца.