В Вильнюсе состоялись состязания собак-брахицефалов

 
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Lietuvos suplotanosių lenktynės, Agnės Juškėnaitės nuotr.
Lietuvos suplotanosių lenktynės, Agnės Juškėnaitės nuotr.

Хозяева с более чем сотней собак-брахицефалов приняли участие в состязаниях. Забеги проводились в разных возрастных группах и весовых категориях. Свою скорость демонстрировали мопсы, французские бульдоги, английские бульдоги, грифоны, метисы этих пород и другие брахицефалы. Все они состязались на дистанции 50 м. Так волонтеры организации DogSpotas приглашали отметить десятилетие своей деятельности и обратить внимание на ответственный выбор домашнего питомца.

"Мы хотим воспользоваться случаем и сплотить владельцев собак-брахицефалов, чтобы обратить их внимание на ответственный уход за этими животными, делиться опытом", – сказала основательница DogSpotas Индре Алексине.

Во время мероприятия можно было получить консультацию профессионалов по разным вопросам.

Компания DogSpotas не только работает с бездомными животными, но и занимается просвещением общества, объединяет общину владельцев собак.

DogSpotas - организация, занимающаяся оказанием помощи собакам-брахицефалам и другим пострадавшим собакам, которые из-за болезней, инвалидности, травм или по иным причинам были брошены хозяевами и оказались на улице или в санитарной службе.

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