2024.08.25 06:58

В Вильнюсе состоялись „Гонки корги“ – бегуны привлекали внимание своими нарядами

 
Аквиле Бружинскайте
ru.DELFI.lt

В субботу в парке Вингис в третий раз состоялись „Гонки корги“. Собаки состязались за титул лучшего бегуна и участвовали в параде костюмов.

Организаторы сообщали, что в этом году число участников забега будет в два раза больше, чем год назад. Один из организаторов Эдвинас Мишкас сказал, что команда старалась привлечь участников из-за границы – о гонках сообщали латвийские и польские СМИ.

FOTO.Korgių lenktynės 2024

Рекламировали мероприятие и в других странах Европы.

Кроме обычного забега и конкурса костюмов, в этом году ждала новинка – одиночный спринт, в этом забеге собаки устанавливали личные рекорды.

Delfi ранее сообщал, что проводить забег корги в 2020 г. придумали двое друзей – Витянис Шкарнулис и Эдгарас Китавичюс. Они поспорили, чей корги быстрее.

FOTO.Korgių lenktynės 2024

В 2020 г. в фейсбуке друзья создали приглашение на мероприятие. Оно заинтересовало 100 человек, которые привели 38 собак породы корги.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии