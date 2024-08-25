В Вильнюсе состоялись „Гонки корги“ – бегуны привлекали внимание своими нарядами

Организаторы сообщали, что в этом году число участников забега будет в два раза больше, чем год назад. Один из организаторов Эдвинас Мишкас сказал, что команда старалась привлечь участников из-за границы – о гонках сообщали латвийские и польские СМИ.
Рекламировали мероприятие и в других странах Европы.
Кроме обычного забега и конкурса костюмов, в этом году ждала новинка – одиночный спринт, в этом забеге собаки устанавливали личные рекорды.
Delfi ранее сообщал, что проводить забег корги в 2020 г. придумали двое друзей – Витянис Шкарнулис и Эдгарас Китавичюс. Они поспорили, чей корги быстрее.
В 2020 г. в фейсбуке друзья создали приглашение на мероприятие. Оно заинтересовало 100 человек, которые привели 38 собак породы корги.