Во время мероприятия участников Церемонии поздравило руководство университета, друзья и партнёры ЕГУ.

В 19.00 во внутреннем дворе Европейского гуманитарного университета начнётся традиционный Вечер встречи выпускников.

ЕГУ - частный университет, основанный в Минске в 1992 году. После закрытия университета белорусскими властями в 2004 году ЕГУ продолжил свою работу в Вильнюсе.