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1 июля во внутреннем дворе Европейского гуманитарного университета прошла торжественная Церемония вручения дипломов выпускникам 2022 года. Выпускниками ЕГУ в этом году стали 120 бакалавров и магистров, сообщает университет.
Diplomų įteikimas Europos humanitariniame universitete
Diplomų įteikimas Europos humanitariniame universitete
© DELFI / Julius Kalinskas

Во время мероприятия участников Церемонии поздравило руководство университета, друзья и партнёры ЕГУ.

В 19.00 во внутреннем дворе Европейского гуманитарного университета начнётся традиционный Вечер встречи выпускников.

ЕГУ - частный университет, основанный в Минске в 1992 году. После закрытия университета белорусскими властями в 2004 году ЕГУ продолжил свою работу в Вильнюсе.

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