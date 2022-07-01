Во время мероприятия участников Церемонии поздравило руководство университета, друзья и партнёры ЕГУ.
В 19.00 во внутреннем дворе Европейского гуманитарного университета начнётся традиционный Вечер встречи выпускников.
ЕГУ - частный университет, основанный в Минске в 1992 году. После закрытия университета белорусскими властями в 2004 году ЕГУ продолжил свою работу в Вильнюсе.
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