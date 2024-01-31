В Вильнюсе состоится первый Фестиваль пончиков

600 лет назад на нынешней улице Стиклю обосновались ремесленники и купцы из стран Западной и Южной Европы. Больше 500 лет назад там обосновалась гильдия ювелиров. Недалеко находился Монетный двор Великого князя, поэтому в квартале селились ювелиры и богатые ремесленники. 450 лет назад здесь начали производить и продавать изделия из стекла. Отсюда и нынешнее название квартала.
Община предпринимателей этого квартала решила нетрадиционно отметить Масленицу.
"По традиции на Масленицу нужно есть сытную и жирную пищу, чтобы набраться сил на весь год. После Масленицы наступает пост. У нас есть до поста две недели, поэтому предлагаю по традиции разных народов проводить зиму из Старого города. Во время фестиваля будем выбирать самые вкусные блины и пончики", – сказала автор идеи дизайнер Юлия Янус.
В Литве на Масленицу по традиции едят блины, однако организаторы праздника решили разнообразить меню и ввести в него традиционные масленичные блюда других стран – пончики и пирожки. Здесь посетителей ждут чуррос, блинчики с икрой, креветками, творогом, бейглы с мясом косули, пончики с капустой и грибами, итальянские бомболони с ванильным кремом, кремом из фундука, с вишневым вареньем, французские блинчики "Сюзетт", бельгийские вафли с мороженым, американские бублики, творожные пончики с джемом из черники, соленой карамелью, миндальной стружкой и свежими ягодами, домашние оладьи, традиционные пончики со взбитыми сливками.
Символом фестиваля станут датские фастелавнболле (масленичные булочки) с марципанами и сладкими взбитыми сливками. Кафе, которые участвуют в Фестивале пончиков, будут отмечены плакатами с фотографией булочки.
Вильнюсцев и гостей столицы ждут Senatorių pasažas, Augustas & Barbora, Lokis, Pulpo, Puaro, Markus, Maurizio, Cozy, Ponių laimė, Balzac Crêpes.