В Вильнюсе состоится первый Фестиваль пончиков

600 лет назад на нынешней улице Стиклю обосновались ремесленники и купцы из стран Западной и Южной Европы. Больше 500 лет назад там обосновалась гильдия ювелиров. Недалеко находился Монетный двор Великого князя, поэтому в квартале селились ювелиры и богатые ремесленники. 450 лет назад здесь начали производить и продавать изделия из стекла. Отсюда и нынешнее название квартала.

Община предпринимателей этого квартала решила нетрадиционно отметить Масленицу.

"По традиции на Масленицу нужно есть сытную и жирную пищу, чтобы набраться сил на весь год. После Масленицы наступает пост. У нас есть до поста две недели, поэтому предлагаю по традиции разных народов проводить зиму из Старого города. Во время фестиваля будем выбирать самые вкусные блины и пончики", – сказала автор идеи дизайнер Юлия Янус.