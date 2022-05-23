Дата выбрана неслучайно – вой на в Украине началась 24 февраля.
"Похороны - важный ритуал, сближающий людей, помогающий осознать потерю, пережить ее, осмыслить. К сожалению, во время войны нас лишают и этого простого человеческого действия. Давайте побудем вместе, проводим тех, у кого не было похорон", – сказала одна из организаторов церемонии, представитель ПУ "Счастливый человек" Эляна Патамсе.
Символическая церемония прощания пройдет на литовском и украинском языках. Будет создана символическая могила "Сад камней памяти", ее будут возводить под музыку актера Миндаугаса Анцявичюса.
После этого состоятся беседы. Можно будет поделиться своей болью, вызванной войной, поблагодарить друг друга за единство, сплочение, надежду.
Планируется проведение подобного мероприятия 24 числа каждого месяца и не только в Вильнюсе, но и в других городах. Участников акции просят принести с собой по камню.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве продукты дорожают быстрее, чем в других странах ЕС, торговцы объяснили причину
В последнее время продукты в Литве дорожают быстрее,...
Спецэфир Delfi: как позвонить и дозвониться до россиян?
В начале марта волонтеры ил Литвы начали обзванивать...
В деле продажи санатория запахло скандалом: неожиданный план заинтересовал ССР
На прошлой неделе Вильнюсская университетская...
Суд в Киеве приговорил российского военного Шишимарина к пожизненному заключению
Соломенский суд Киева приговорил пленного российского...
Президент Литвы подписал уточненный бюджет, но критикует темпы принятия антиинфляционных мер
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал уточненный...