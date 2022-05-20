Дата выбрана неслучайно – вой на в Украине началась 24 февраля.
"Похороны - важный ритуал, сближающий людей, помогающий осознать потерю, пережить ее, осмыслить. К сожалению, во время войны нас лишают и этого простого человеческого действия. Давайте побудем вместе, проводим тех, у кого не было похорон", – сказала одна из организаторов церемонии, представитель ПУ "Счастливый человек" Эляна Патамсе.
Символическая церемония прощания пройдет на литовском и украинском языках.
Будет создана символическая могила "Сад камней памяти", ее будут возводить под музыку актера Миндаугаса Анцявичюса.
После этого состоятся беседы. Можно будет поделиться своей болью, вызванной войной, поблагодарить друг друга за единство, сплочение, надежду.
Планируется проведение подобного мероприятия 24 числа каждого месяца и не только в Вильнюсе, но и в других городах.
Участников акции просят принести с собой по камню.
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