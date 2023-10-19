В Вильнюсе состоится Молчаливое шествие в знак солидарности с Палестиной

"Продемонстрируем солидарность жителями Газы. Осудим военные преступления Израиля в Газе. Не допустим осуществление геноцида на наших глазах", – пишут организаторы акции.

Участники Молчаливого шествия вечером соберутся на Кафедральной площади и по проспекту Гедиминаса пойдут к зданию правительства. Там выступят с речами, почтут память жертв минутой молчания.

Подобные акции проходят в Лондоне, Милане, Париже, Риме и других крупных городах Европы.

В Вильнюсе до этого проходили акции в поддержку Израиля.

Напомним, что террористическая группировка "Хамас" 7 октября неожиданно напала на Израиль, боевики прорвались на территорию Израиля, убивали мирных жителей, территорию Израиля обстреливали ракетами. Израиль нанес ответный удар по Сектору Газа, а также прекратил поставки еды, воды, горючего и др. в Сектор Газа, вызвав гуманитарный кризис, в результате которого пострадали мирные жители Палестины.