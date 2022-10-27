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В первый раз в Литве состоится научная конференция, посвященная вкладу женщин в партизанское движение.
Lukiškių kalėjimas
Lukiškių kalėjimas
© AFP / Scanpix

Международную конференцию организует Литовский центр исследования геноцида и сопротивления "Сестры по оружию: женщины Европы в вооруженном сопротивлении советскому и нацистскому режимам". Она посвящена обсуждению роли женщин в вооруженном сопротивлении во время Второй мировой войне и в послевоенный период.

"Середина XX века свидетельствует об активном стремлении женщин разных стран Европы бороться не только с тоталитарными советским и нацистским режимами, но и вести личную борьбу с традиционным взглядом на социальную роль женщины в обществе: является ли женщина и должна ли она оставаться только хранительницей семейного очага, у которой нет права на свои политические убеждения и их защиту, может ли она с оружием в руках наравне с мужчинами воевать за свои политические идеалы?" – сказала представитель центра Рамона Ставецкайте-Нотари.

В конференции примут участие ученые из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Италии, Украины и Сербии.

Конференция состоится в месте, имеющем символическое значение – в бывшей Лукишкской тюрьме.

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