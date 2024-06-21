В Вильнюсе состоится клубничный фестиваль

Клубничный фестиваль – бесплатное, веселое, красочное мероприятие для всей семьи. Посетителей ждет много развлечений и концертов.
Лукишкская площадь: главная сцена, выступят основные литовские исполнители и веселые аниматоры.
Проспект Гедиминаса: ярмарка с участием литовских и латвийских ремесленников и представителей сферы культурного наследия.
Площадь им. В.Кудирки: клубничный рынок, на котором свою продукцию представят импортеры и ягодоводы из Литвы, Латвии и Польши.
„Будем выбирать самую крупную, тяжелую, красочную и сладкую клубнику. Ждут конкурсы и состязания“, – сказано в сообщении.
Программа здесь.
Будут ограничения движения
С 22 ч. 26 июня по 8 ч. 30 июня будет запрещено движение транспорта на участке проспекта Гедиминаса от ул. Ю.Тумо-Вайжганто до ул. Швянтарагё.
29 июня в 10–22 ч. будет также запрещено движение на ул. Васарё 16-осёс от ул. Шермукшню до просппекта Гедиминаса.