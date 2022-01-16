IV Вильнюсский фестиваль света состоится 25-29 января, экспозицию в разных местах Старого города можно будет увидеть с 17 до 22 ч.

Инсталляцию The Great Indecision Council (TGIC) Ромейна Тарди в Лукишкской тюрьме 2.0 можно будет увидеть с 25 января по 3 февраля, с 17 до 22 ч.