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В День рождения Вильнюса - 25 января - вернется традиционный Фестиваль света, на этот раз его проведут в IV-й раз. В программе - 20 проектов, созданных художниками разных стран мира: художественные инсталляции, светопроекции, решения цифрового искусства и дизайна освещения, пишет madeinvilnius.lt.
IV Вильнюсский фестиваль света состоится 25-29 января, экспозицию в разных местах Старого города можно будет увидеть с 17 до 22 ч.
Инсталляцию The Great Indecision Council (TGIC) Ромейна Тарди в Лукишкской тюрьме 2.0 можно будет увидеть с 25 января по 3 февраля, с 17 до 22 ч.
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