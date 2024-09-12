2024.09.12 12:25

В Вильнюсе состоится фестиваль по оказанию скорой помощи: можно бесплатно сдать анализы и кровь

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pirmosios pagalbos teikimo pagrindų pristatymas Seime
Pirmosios pagalbos teikimo pagrindų pristatymas Seime
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

12 сентября в Вильнюсе, на площадке перед торговым центром Europa, пройдет второй фестиваль по оказанию скорой помощи.

По словам организаторов, на фестивале специалисты обсудят актуальные вопросы по оказанию скорой помощи, инструкторы обучат участников навыкам оказания помощи, которые можно будет применить на практике.

Провизоры предложат бесплатно сдать анализы, можно будет сдать кровь и пообщаться со специалистами. Во время мероприятия детям расскажут о правилах здорового питания и научат избегать травм.

Мероприятие организуют Красный крест, Вильнюсский муниципалитет и компания Lietuvos draudimas.

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