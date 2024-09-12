В Вильнюсе состоится фестиваль по оказанию скорой помощи: можно бесплатно сдать анализы и кровь

По словам организаторов, на фестивале специалисты обсудят актуальные вопросы по оказанию скорой помощи, инструкторы обучат участников навыкам оказания помощи, которые можно будет применить на практике.

Провизоры предложат бесплатно сдать анализы, можно будет сдать кровь и пообщаться со специалистами. Во время мероприятия детям расскажут о правилах здорового питания и научат избегать травм.