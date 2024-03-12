В Вильнюсе состоится большая выставка лошадей

Мероприятие пройдет в выставочном центре LITEXPO. В одном месте можно будет увидеть верховых, легкоупряжных, тяжелоупряжных и вьючных лошадей, некоторые из экземпляров стоят сотни тысяч и даже несколько миллионов евро.

На выставке будет представлено минимум 12 пород, в их числе – лошади алхатекинской породы, першероны, андалузцы, жемайтукасы, фризы, шайры, дончаки и лошади лузитанской породы.

Посетителей выставки ждет театрализованное выступление с участием лошадей. Кроме того, можно будет сделать фото с лошадьми, за отдельную плату покататься верхом. Для детей проведут ряд игр и мастер-классов.