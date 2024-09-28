В Вильнюсе состоится благотворительный забег в помощь Украине

По словам организаторов, во время мероприятия планируют собрать не меньше 11 000 евро, которые пожертвуют украинским военным и врачам. Кроме того, забегом хотят обратить внимание на серьезные проблемы с поставками электричества в Украине, вызванные войной.
Участники мероприятия должны принести с собой светящиеся в темноте предметы или светоотражатели, которые будут символами света во тьме.
По словам организаторов, такое мероприятие пройдет в 13 странах Европы.
Россия 2,5 года продолжает масштабное вторжение в Украину.
Начало забега: 19:30 ч. Место: ул. Ринктинес, 1F
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