В Вильнюсе состоится аукцион в поддержку российских и белорусских соединений, воюющих в составе ВСУ

"Чем больше средств мы соберем, тем больше добровольцев будут качественно обучены и экипированы, прежде чем отправиться в зону боевых действий", - указывается в пресс-релизе. Среди лотов – артефакты, предоставленные самими добровольцами, произведения украинских и российских художников. Специальные лоты лично представит сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров.

Эта инициатива – уже не первая для Форума свободной России. Так, 21 октября 2023 г. на фронт отправился автомобиль-внедорожник "Nissan X-Trail", а также необходимые электрогенераторы и перевязочные материалы. Средства на приобретение всего этого в рамках акции "Дороги победы" собрали участники отделения Форума свободной России в Германии, а доставили автомобиль бойцам ВСУ две волонтерки – украинка и россиянка.