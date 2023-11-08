В Вильнюсе состоится аукцион в поддержку российских и белорусских соединений, воюющих в составе ВСУ

"Чем больше средств мы соберем, тем больше добровольцев будут качественно обучены и экипированы, прежде чем отправиться в зону боевых действий", - указывается в пресс-релизе.
Среди лотов – артефакты, предоставленные самими добровольцами, произведения украинских и российских художников. Специальные лоты лично представит сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров.
Партнеры аукциона – Форум свободной культуры СЛОВОНОВО и политическое объединение российских эмигрантов "Гражданский совет".
Чтобы посетить аукцион и принять участие, необходима регистрация.
Начало мероприятия – в 18:00.
Организационный взнос для участников – 10 евро.
Поучаствовать в розыгрыше лотов можно и дистанционно, зарегистрировавшись по почте: info@forumfreerussia.org
Эта инициатива – уже не первая для Форума свободной России. Так, 21 октября 2023 г. на фронт отправился автомобиль-внедорожник "Nissan X-Trail", а также необходимые электрогенераторы и перевязочные материалы. Средства на приобретение всего этого в рамках акции "Дороги победы" собрали участники отделения Форума свободной России в Германии, а доставили автомобиль бойцам ВСУ две волонтерки – украинка и россиянка.
На 5-й Антивоенной конференции, которую ФСР провел в Таллинне 1-2 октября 2023 г., была принята резолюция. В ней участники Форума выступают за поддержку всех тех, кто готов противостоять путинской диктатуре на фронте с оружием в руках.
За более подробной информацией можно обратиться по адресам: info@forumfreerussia.org anna.shestak@forumfreerussia.org