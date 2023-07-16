В Вильнюсе со вторника временно изменится организация движения на ул. Й.Ясинскё

Из-за ремонта теплотрассы с 18 по 29 июля будут введены ограничения.
В направлении Жверинаса (от перекрестка ул. В.Кудиркос-Паменкальнё-Й.Ясинскё до моста Любарто) движение будет проходить по одной полосе, вместе с общественным транспортом.
Со Жверинаса и ул. Гележинё Вилко по ул. Ясинскё смогут ездить только жители, обслуживающий транспорт, спецслужбы и общественный транспорт. Движение будет проходить по одной полосе.
С ул. Й.Ясинскё нельзя будет съехать на ул. Пакальнес, с нее также нельзя будет попасть на ул. Й.Ясинскё.
Из-за ограничений транспорт с ул. Любарто будет направлен на ул. Витауто к Жверинскому мосту.
"Всем водителям рекомендуем выбитрать альтернативные маршруты по ул. A.Гоштауто, Ю.Тумо-Вайжганто и В.Кудиркос. С учетом реальных условий ограничения могут корректировать. Водителей просят руководствоваться знаками и указаниями полиции", – просит муниципалитет.
Из-за ограничений на этом участке 18–29 июля будут изменены и маршруты транспорта.
В эти дни не будут курсировать 1 и 3 троллейбусы, а 7 будет курсировать по ул. Т.Нарбуто, в район Жверинас они не будут заезжать. С Т.Нарбуто 7 троллейбус поедет по проспекту Конституциёс, ул. Шейминишкю, по Жирмунайскому мосту, ул T.Косцюшкос, ул. Арсенало, ул. Жигиманту, ул. Вильняус, ул. Йогайлос, далее по обычной трассе до вокзала.
По такой же трассе они будут ездить с вокзала в Пашилайчай.
Будут чаще курсировать троллейбусы 9 маршрута, а 21 автобус временно будет ездить по Жверинасу – автобус из Лаздинеляй поедет по В.Кудиркос, на Й.Ясинскё, по мосту Любарто, л. Любарто, Кястучё, Селю до Жверинского кольца. В Лаздинеляй автобус будет ходить по такой же трассе, с ул. Й.Ясинскё сразу будет ехать на ул. Памянкальнё .