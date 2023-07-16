В Вильнюсе со вторника временно изменится организация движения на ул. Й.Ясинскё

Из-за ремонта теплотрассы с 18 по 29 июля будут введены ограничения.

В направлении Жверинаса (от перекрестка ул. В.Кудиркос-Паменкальнё-Й.Ясинскё до моста Любарто) движение будет проходить по одной полосе, вместе с общественным транспортом.

Со Жверинаса и ул. Гележинё Вилко по ул. Ясинскё смогут ездить только жители, обслуживающий транспорт, спецслужбы и общественный транспорт. Движение будет проходить по одной полосе.

С ул. Й.Ясинскё нельзя будет съехать на ул. Пакальнес, с нее также нельзя будет попасть на ул. Й.Ясинскё.

Из-за ограничений транспорт с ул. Любарто будет направлен на ул. Витауто к Жверинскому мосту.

"Всем водителям рекомендуем выбитрать альтернативные маршруты по ул. A.Гоштауто, Ю.Тумо-Вайжганто и В.Кудиркос. С учетом реальных условий ограничения могут корректировать. Водителей просят руководствоваться знаками и указаниями полиции", – просит муниципалитет.

Из-за ограничений на этом участке 18–29 июля будут изменены и маршруты транспорта.