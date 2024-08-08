В Вильнюсе со следующей недели начнут штрафовать за оставленные в неположенном месте самокаты

Кроме того, водителей электросамокатов ждут штрафы в размере до 90 евро за нарушение Правил дорожного движения. Если самокат или велосипед будет оставлен на стоянке для инвалидов, его увезут, а водителю назначат штраф до 180 евро. Владельцы транспортных средств (компании, сдающие их в аренду) должны будут заплатить за вывоз транспортного средства 48 евро с НДС.

Самокаты и велосипеды будут увозить, если их оставят на пешеходной или велосипедной дорожке, в других местах, где запрещена парковка по ПДД. С тротуаров будут увозить только в тех случаях, когда они мешают другим водителям или пешеходам, мешают въехать или войти на стоянку, в гараж, во двор, если они мешают сесть в другое транспортное средство и др. Кроме того, их будут увозить, если их оставят на части тротуара, предназначенной для слепых и слабовидящих.