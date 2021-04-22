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В Вильнюсе со следующей недели открывается еще один центр вакцинации от COVID-19 в выставочном центре Litexpo, сообщило столичное самоуправление.
В Вильнюсе со следующей недели начинается вакцинация в выставочном центре Litexpo
© Reuters / Scanpix

Как сообщается, в самом большом зале Litexpo под номером 5 будет оборудовано 50 кабин для прививок, что позволит прививать до 15 тыс. жителей в сутки.

Помимо этого центра и поликлиник, в Вильнюсе действуют еще два крупных центра вакцинирования - в самоуправлении и в Центре неформального образования в районе Жирмунай.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что центр вакцинации в Litexpo открывается с учетом информации правительства о том, что во втором квартале возрастут поставки вакцин.

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Намечается, что этот центр вакцинации будет работать с 10 до 20 часов.

Стоимость аренды помещений Litexpo составляет около 30 тыс. евро в месяц.

Помещения сняты в аренду на 3-6 месяцев с правом продления в случае необходимости. Подготовка помещений для вакцинации обойдется еще примерно в 40 тыс. евро.

Как утверждает самоуправление, регистрироваться на прививку в центре Litexpo можно будет уже с четверга, 22 апреля, по адресу vakcina.vilnius.lt.

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