По новым данным, в мае автобусами и троллейбусами пассажиры пользуются на 50% реже, чем до карантина.

В рабочие дни в часы пика и днем в выходные будут чаще курсировать автобусы 2, 12, 16, 19, 58, 61, 82, 88 маршрутов, чтобы не было напряженки из-за заторов на перекрестке ул. Лепкальнё- ул. Жирню. Чаще будут курсировать и 6, 9, 12, 17, 20, 21 троллейбусы.

По просьбе пассажиров изменится и расписание автобусов 4G, 1, 2, 12, 25, 52, 57, 114 маршрутов и 13 троллейбуса. 4G будет чаще курсировать в часы пик, 52 чаще будут ходить в рабочее время, а 114 автобус весь день. Дольше будут курсировать автобусы 25 маршруты - до Вайдотай, а 13 троллейбус будет ходить и на ул. Титнаго.

Вечером будут реже курсировать автобусы 3G, 10, 24, 40, 69 и 76 маршрута.

22-23 мая на маршрутах 36, 63 будут курсировать более вместительные автобусы, поскольку в выходные растет количество пассажиров.