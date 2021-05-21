По новым данным, в мае автобусами и троллейбусами пассажиры пользуются на 50% реже, чем до карантина.
В рабочие дни в часы пика и днем в выходные будут чаще курсировать автобусы 2, 12, 16, 19, 58, 61, 82, 88 маршрутов, чтобы не было напряженки из-за заторов на перекрестке ул. Лепкальнё- ул. Жирню. Чаще будут курсировать и 6, 9, 12, 17, 20, 21 троллейбусы.
По просьбе пассажиров изменится и расписание автобусов 4G, 1, 2, 12, 25, 52, 57, 114 маршрутов и 13 троллейбуса. 4G будет чаще курсировать в часы пик, 52 чаще будут ходить в рабочее время, а 114 автобус весь день. Дольше будут курсировать автобусы 25 маршруты - до Вайдотай, а 13 троллейбус будет ходить и на ул. Титнаго.
Вечером будут реже курсировать автобусы 3G, 10, 24, 40, 69 и 76 маршрута.
22-23 мая на маршрутах 36, 63 будут курсировать более вместительные автобусы, поскольку в выходные растет количество пассажиров.
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