В Вильнюсе снова состоится фестиваль холодного борща

В прошлом году с этой горки съехали около 170 участников фестиваля в розовой одежде и с розовыми аксессуарами, некоторые - в карнавальных нарядах и масках. И в этом году участников призывают подготовить специальный костюм к празднику, поскольку состоится конкурс на лучший костюм.
Демарко живет в Литве. Он женат на литовке. Повар признает, что ему приходится мириться с тем, что летом дома холодный борщ готовят почти каждый день. "Я люблю его, но есть один нюанс – всегда брызги попадают на белую рубашку, оставляя розовый отпечаток", – смеется итальянец.
В конце марта гастрономический интернет-портал Taste Atlas представил рейтинг лучших холодных супов всего мира. В числе лучших 17 - литовский холодный борщ, который занял первое место рейтинга.
По словам главы агентства Go Vilnius Довиле Александравичене, в этом году на мероприятии ждет еще больше развлечений.
"Особое внимание в этом году мы уделим рекламе фестиваля за границей, иностранные журналисты уже сейчас с интересом следят за новостями.
Цель фестиваля - не только громко заявить о Вильнюсе, как о городе гастрономического опыта, но и хотим создать традицию, которую связывали бы конкретно со столицей Литвы, как Октоберфест в Баварии или фестиваль Неаполитанской пиццы. Такой фестиваль делает город известнее, улучшает его имидж и приносит экономическую прибыль – в прошлом году разные секторы дополнительно заработали 200 000 евро", – сказала Александравичене.
Pink Soup Fest 2024 в этом году пройдет в первый день лета - 1 июня.