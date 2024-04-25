В Вильнюсе снова состоится фестиваль холодного борща

В прошлом году с этой горки съехали около 170 участников фестиваля в розовой одежде и с розовыми аксессуарами, некоторые - в карнавальных нарядах и масках. И в этом году участников призывают подготовить специальный костюм к празднику, поскольку состоится конкурс на лучший костюм.

Демарко живет в Литве. Он женат на литовке. Повар признает, что ему приходится мириться с тем, что летом дома холодный борщ готовят почти каждый день. "Я люблю его, но есть один нюанс – всегда брызги попадают на белую рубашку, оставляя розовый отпечаток", – смеется итальянец.

В конце марта гастрономический интернет-портал Taste Atlas представил рейтинг лучших холодных супов всего мира. В числе лучших 17 - литовский холодный борщ, который занял первое место рейтинга.