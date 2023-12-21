В Вильнюсе снова работает каток во дворе Великокняжеского дворца

18 декабря на катке не было долгожданных выступлений. Купившим на них билеты людям вернули деньги.
20 декабря вечером "Каток Великокняжеского дворца" сообщил, что каток открывается.
"Каток открыт для посетителей и зрителей выступления "Легенда. Сон Вильнюса", – сказано в пресс-релизе.
Напомним, что каток площадью 700 кв. м открылся 2 декабря. Каждый день на нем проводится 8 сеансов.
Билет на каток стоит 8,39 евро, детям – 5,89 евро. В цену входит прокат коньков. Дети 3-14 лет каждый день с 10.00 до 11.15 ч могут кататься бесплатно.
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