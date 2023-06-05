В Вильнюсе снова меняется расписание общественного транспорта

С 5 июля по рабочим дням меняется расписание: 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 10, 11, 12, 20, 22, 23, 27, 34, 42, 46, 53, 89 автобусов:
1G, 2G, 3G, 5G, 53 будут курсировать чаще
22, 27, 34, 46, 89 чаще будут курсировать в часы пик.
6 и 10 троллейбусы будут останавливаться на остановке Pramogų arena на ул. Карейвю в направлении центра. Эти троллейбусы не будут останавливаться на остановке Pramogų arena в направлении ул. Калварию.
В выходные дни чаще будут курсировать 4G, 12, 21, 22, 23, 27, 42, 46, 89 автобусы, 21 автобусы в определенное время будут курсировать два раза в час.
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