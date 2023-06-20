В Вильнюсе снова меняется расписание общественного транспорта и некоторые трассы

Изменение расписания

С субботы меняется расписание всех скорых автобусов, всех троллейбусов и обычных автобусов – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 76, 78, 82, 87, 89, 114, 115, 116, 118, 119, 122.

Изменение трасс

1 автобус из Аэропорта будет ездить дальше по Родуньской дороге – автобусы будут останавливаться на остановках "Родунёс кяляс", "Паштас" и "Родунёс содас" (Rodūnios kelias, Paštas, Rodūnios sodas).

4 автобус не будет ездить по Родуньской дороге и не будет останавливаться на остановках "Родунёс кяляс", "Паштас" и "Родунёс содас" (Rodūnios kelias, Paštas, Rodūnios sodas)