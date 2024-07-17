В Вильнюсе снова будут курсировать ночные автобусы

„Летом проводится множество мероприятий, город живет и ночью. Ночные маршруты обеспечивают сообщение общественного транспорта между основными районами Вильнюса – Саулетекис, Антакальнис, Сантаришкес, Балтупяй, Науяместис, Фабийонишкес, Шнипишкес, а также центром и вокзалом“, - сообщил мэр столицы Валдас Бенкунскас.

Ночные автобусы 101N и 103N будут курсировать по двум разным маршрутам, которые охватят большую часть жилых районов столицы.

Автобусы будут ходить в ночное время с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье каждые полчаса с 23.30 до 2.30 час.