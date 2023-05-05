"Исчезнувший штетл" расскажет о Шедуве в начале XX в. Это будет история одной еврейской семьи. В фильме можно будет увидеть вильнюсскую Столовую гору, Вильнюсский университет, синагогу. В съемках 4–7 мая участвует и международная команда из 100 человек.

"Этот фильм расскажет о реальностях жизни евреев межвоенного периода, об их мечтах. То, что снимают в Вильнюсе - это мечты, записанные в дневниках. Это разные мечты, мы стараемся передать их. Одни хотели добиться высот в сфере искусства, другие - в религии, третьи мечтали уехать из Литвы, одним удалось воплотить свои мечты в жизнь, другим – нет", – сказала куратор экспозиции Милда Якулите-Васил.

Во время съемок ожидаются временные ограничения:

До 18 ч. 6 мая на Столовой горе будет идти подготовка к съемкам. В это время технический транспорт будет стоять на эстраде Нагорного парка, он сможет заезжать в запрещенные для проезда зоны;

6 мая 1–5.30 ч. съемки будут проходить на стоянке для машин напротив здания на ул. С.Даряус ир С.Гирено, 93.

7 мая 8–16 ч. съемки будут проходить в Вильнюсском университете. С 15 ч. 6 мая до 16 ч. 7 мая на стоянке на ул. Шв. Йоно для транспорта съемочной группы забронируют 20 мест;

7 мая 14–22 ч. съемки будут проходить в синагоге. 7 мая 16–22 ч. на части ул. Плачёи от ул. Круопу до ул. Пилимо будет запрещено движение транспорта.

С 15 ч. 6 мая до 22 ч. 7 мая для съемок забронируют 26 парковочных мест у здания 35 на ул. Пилимо, 7 мая 8–22 ч. - два места на ул. Плачёи.