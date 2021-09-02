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23 августа в Вильнюсе от COVID-19 скончался 18-летний паневежец.
Žvakė
Žvakė
© Unsplash

Представитель Паневежской поликлиники Довиле Браинскене сказала panskliautas.lt, что причиной смерти юноши был не ковид. Браинскене сказала, что юноша задохнулся, а тест на COVID-19 был выполнен уже после смерти.

По данным Департамента статистики, всего в Литве от коронавируса скончались 18 человек младше 30 лет. Все они не были привиты.

Больше всего от коронавируса скончалось людей из группы 80-89 лет (1634, из них привиты были только 16).

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