05 августа 2023 г. 21:54

В Вильнюсе – сильный ливень: затоплены некоторые улицы

 
ru.DELFI.lt
В субботу вечером в Вильнюсе начался дождь, который в 21 ч. перерос в сильный ливень: в столице началась гроза. Люди в интернете делятся видео и фотографиями - на некоторых улицах столицы ситуация особенно сложная, например, затоплен проспект Саванорю.

Жителей синоптики утром предупреждали о сильных ливнях и буре. Сообщалось, что в субботу во второй половине дня в южной части Литвы пойдут дожди. Вечером ожидаются дожди с грозами, местами сильные. Кое-где возможен град.

В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди с грозами, местами град. Ночью будет 15-20 градусов тепла.

В воскресенье днем Литва попадет в теплую зону циклона. Утром дожди с грозами ожидаются на западе страны. После обеда и вечером местами, в основном на юго-западе, будут формироваться дождевые облака, местами будут идти сильные дожди. В Литву придет тропическая жара. Воздух прогреется до 29-34 градусов тепла. В понедельник особых перемен не ожидается, погода будет неспокойной.

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