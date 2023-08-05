В Вильнюсе – сильный ливень: затоплены некоторые улицы

Жителей синоптики утром предупреждали о сильных ливнях и буре. Сообщалось, что в субботу во второй половине дня в южной части Литвы пойдут дожди. Вечером ожидаются дожди с грозами, местами сильные. Кое-где возможен град.

В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди с грозами, местами град. Ночью будет 15-20 градусов тепла.