В Вильнюсе - шествие полицейских: требуют повышения зарплат

Во вторник в полдень полицейские начали шествие с Кафедральной площади и прошли по проспекту Гедиминаса к зданию Сейма. По проспекту вместе с несколькими сотнями сотрудников полиции также шли служебные собаки.
Как утверждает председатель Профсоюза полиции Литвы (ППЛ) Рома Катинене, цель этого шествия – привлечь внимание властей страны к планируемым реформам в полицейской системе и согласовать долгосрочную стратегию укрепления полиции.
„Накануне профессионального праздника мы вместе с полицейским сообществом, бывшими сотрудниками, общественными деятелями, политиками постараемся найти ответ на вопрос: какая полиция сегодня нужна Литве и что мы все вместе можем сделать, какие инициативы мы можем предпринять, как мы можем совместно сформировать долгосрочную стратегию, которая поможет надламывающейся системе укрепиться и стать такой, которая будет слаженно работать на благо Отечества“, - сказала Р. Катинене.
По ее словам, сейчас литовские полицейские зарабатывают слишком мало, и именно повышение зарплат и улучшение условий труда полицейских является одной из задач, о которых должен говорить представитель власти.
По данным ППЛ, зарплата большинства полицейских ниже, чем в среднем по стране, составляет менее 1000 евро. Поэтому, отмечает Р. Катинене, это приводит к снижению мотивации оставаться на службе, это отпугивает молодых сотрудников от этой профессии.
Тогда как МВД публикует другую статистику. По данным министерства за II квартал 2024 года, сотрудники полиции низшего ранга зарабатывают „на руки“ в среднем 1287 евро, т. е. на 46 проц. больше по сравнению с 2020 годом (884 евро „на руки“). Средняя зарплата полицейских (по данным за тот же период) составляет 1553 евро „на руки“.
После шествия полицейское сообщество обсудит все пробелы и необходимые изменения в полицейской системе с политиками и общественными деятелями на конференции, которая пройдет в Сейме.