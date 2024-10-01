В Вильнюсе - шествие полицейских: требуют повышения зарплат

„Накануне профессионального праздника мы вместе с полицейским сообществом, бывшими сотрудниками, общественными деятелями, политиками постараемся найти ответ на вопрос: какая полиция сегодня нужна Литве и что мы все вместе можем сделать, какие инициативы мы можем предпринять, как мы можем совместно сформировать долгосрочную стратегию, которая поможет надламывающейся системе укрепиться и стать такой, которая будет слаженно работать на благо Отечества“, - сказала Р. Катинене.

Как утверждает председатель Профсоюза полиции Литвы (ППЛ) Рома Катинене, цель этого шествия – привлечь внимание властей страны к планируемым реформам в полицейской системе и согласовать долгосрочную стратегию укрепления полиции.

Во вторник в полдень полицейские начали шествие с Кафедральной площади и прошли по проспекту Гедиминаса к зданию Сейма. По проспекту вместе с несколькими сотнями сотрудников полиции также шли служебные собаки.

По ее словам, сейчас литовские полицейские зарабатывают слишком мало, и именно повышение зарплат и улучшение условий труда полицейских является одной из задач, о которых должен говорить представитель власти.

По данным ППЛ, зарплата большинства полицейских ниже, чем в среднем по стране, составляет менее 1000 евро. Поэтому, отмечает Р. Катинене, это приводит к снижению мотивации оставаться на службе, это отпугивает молодых сотрудников от этой профессии.