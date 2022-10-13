В Вильнюсе с понедельника включают отопление

Вильнюсский муниципалитет начнет отопительный сезон с 17 октября. Исторически отопительный сезон в городе начинается в период с 1 по 22 октября, в прошлом году отопление включили с 7 октября.

Отопление включают по графику. В понедельник-вторник его включат в Фабийонишкес, Шешкине, Пилайте, Старом городе, Шнипишкес, Каролинишкес, Лаздинай, Новой Вильне, Балтупяй и Григишкес. Во вторник-среду отопление включат в Антакальнисе, Жирмунай, Пашилайчай, Виршулишкес, Юстинишкес, Жверинасе, Науяместисе, Киртимай, в среду-четверг - в Панеряй, Науининкай, Расу, Вилкпеде и Вяркяй.

Домашнюю работу должны выполнить и организации, обслуживающие системы отопления в домах. Они в течение трех дней обязаны информировать VŠT об адресах, в которых еще не началась подача отопления.

"Несмотря на продолжающуюся в Украине войну и то, что последствия российской агрессии косвенно переживает вся Европа, мы можем заверить жителей, что поставки отопления будут стабильными, а цены – примерно такие же, как в прошлом году. Принятые своевременно решения об использовании мазута позволили Вильнюсу обеспечить одну из самых низких цен в Литве – в октябре цена составит 8,9 цт/кВт/ч", – сказал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Вильнюсцев призывают обращаться в муниципалитет за компенсациями на отопление и горячую воду. Важно обратить внимание на то, что отныне компенсации назначают на весь отопительный сезон. По сравнению с прошлым годом, условия получения компенсаций стали более благоприятные для жителей.