В этих пунктах планируют делать по 800 тестов на антигены в день. Напомним, что паспорт у сдавших такой тест будет действовать 24 ч. с момента взятия пробы.

Напомним, что "паспорт возможностей" также получат переболевшие коронавирусом (не позже 180 дней с момента заболевания), привитые двумя дозами Pfizer и Moderna, одной дозой Johnson & Johnson и одной дозой Vaxzevria – через 4 недели, в случае с Vaxzevria важно не позже чем через 12 недель сделать вторую прививку, иначе паспорт не будет действовать.

Детям до 16 лет паспорт не нужен, достаточно предъявить удостоверение личности.

"Пока мы планируем в каждом пункте делать по 400 тестов в день, если будет больше желающих, соответственно будем корректировать планы. На Лукишкской площади будут работать 16 специалистов", – сказала директор Vilnius sveikiau Гуода Ропайте-Бейге.

Пункты будут работать ежедневно с 6:30 до 21.15 ч.

Регистрироваться можно с 23 мая через платформу www.1808.lt, а с 24 мая и по номеру 1808.

Ответ на сайте www.e-sveikata.lt или в системе www.1808.lt появится в течение 60 мин.