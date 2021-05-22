В этих пунктах планируют делать по 800 тестов на антигены в день. Напомним, что паспорт у сдавших такой тест будет действовать 24 ч. с момента взятия пробы.
Напомним, что "паспорт возможностей" также получат переболевшие коронавирусом (не позже 180 дней с момента заболевания), привитые двумя дозами Pfizer и Moderna, одной дозой Johnson & Johnson и одной дозой Vaxzevria – через 4 недели, в случае с Vaxzevria важно не позже чем через 12 недель сделать вторую прививку, иначе паспорт не будет действовать.
Детям до 16 лет паспорт не нужен, достаточно предъявить удостоверение личности.
"Пока мы планируем в каждом пункте делать по 400 тестов в день, если будет больше желающих, соответственно будем корректировать планы. На Лукишкской площади будут работать 16 специалистов", – сказала директор Vilnius sveikiau Гуода Ропайте-Бейге.
Пункты будут работать ежедневно с 6:30 до 21.15 ч.
Регистрироваться можно с 23 мая через платформу www.1808.lt, а с 24 мая и по номеру 1808.
Ответ на сайте www.e-sveikata.lt или в системе www.1808.lt появится в течение 60 мин.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: сейчас самое время снимать ограничения в Литве (59)
"Сейчас самое время для снятия ограничений , поскольку...
"Сектор Газа находится в заложниках у террористов": Эксперт по Ближнему Востоку – об арабо-израильском конфликте Интервью Delfi (23)
Текущее обострение арабо-израильского конфликта –...
Вилла литовского миллионера в Турции: блеск золота и роскошь на берегу моря (77)
Новая тенденция 2021 года. После печальной зимней...
В Вильнюсе с понедельника в двух центрах можно тестироваться на "паспорт возможностей" (5)
С 25 мая 2021 года в Литве действует "паспорт...
С понедельника – перемены: приезжих из некоторых стран ждет жесткая изоляция (10)
С 24 мая более жесткие условия изоляции ждут приезжих из...