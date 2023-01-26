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В апреле этого года в Литву приедет актер мировой величины Джон Малкович. Вместе с литовской актрисой Ингебргой Дапкунайте он будет играть в спектакле "В одиночестве хлопковых полей". Режиссер спектакля Тимофей Кулябин. Спектакль поставлен по пьесе французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса. Спектакли покажут 26-27 апреля в Вильнюсе, сообщается в пресс-релизе.
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Дапкунайте и Малкович не в первый раз встречаются на сцене. Они вместе играли в не менее 10 спектаклях и фильмах.
Премьера спектакля "В одиночестве хлопковых полей" Кулябина состоялась в мае 2022 года в Латвии.
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